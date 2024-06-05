«البحوث الفلكية»: مرصد حلوان لا يؤخذ برؤيته في استطلاع هلال ذي الحجة

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع دار الإفتاء، غدا، هلال شهر ذي الحجة 1445 هجريا، وتحديد موعد أول أيام الشهر الكريم، وموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى، موضحا أنّ الرأي النهائي يكون للسعودية لارتباط العيد بمناسك الحج.

استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1445 هجريا

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ استطلاع أهلة الشهور العربية والهجرية يتم من عدة مراصد تابعة للمعهد، ومنها «القطامية وسانت كاترين»، ويكون بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة، لافتا إلى أنّ مرصد حلوان لا يعتد به أو يؤخذ برؤيته، بسبب وجوده داخل الأحوزة العمرانية، فضلا عن وجود مؤثرات تحجب الرؤية الضوء وغيرها.

وأكدت المصادر أنّ الأماكن المخصصة للرصد بعيدا عن الضوء والمصانع والتجمعات السكنية ومصافي البترول، وغيرها من الأشياء التي قد تعيق الرؤية للهلال، متابعة أنّ المعهد يمتلك العديد من الإمكانيات العلمية والبشرية المدربة على أعلى مستوى، ويبدأ الاستطلاع بعد غروب الشمس مباشرة لرؤية مولد الهلال الجديد من عدمه.