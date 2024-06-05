محمد عادل إمام يطرح البوستر الرسمي لفيلم اللعب مع العيال

طرح الفنان محمد عادل إمام، البوستر الرسمي لفيلم اللعب مع العيال، المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى.

ونشر محمد عادل إمام البوستر عبر حسابه بـ«إنستجرام»، قائلا: «توكلنا على الله، اللعب مع العيال فيلم عيد الأضحى، للمخرج شريف عرفة، الأسبوع القادم إن شاء الله، بجميع السينمات في مصر والوطن العربي».

أبطال فيلم اللعب مع العيال

يشارك في بطولة فيلم اللعب مع العيال مع محمد إمام، أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب، وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.