موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

يترقب عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة الأفريقية، موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في أمريكا وكندا.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات مونديال 2026، من المقرر أن يكون في العاشرة مساء غد الخميس على ستاد القاهرة.

حكام مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

وعن طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، ووفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم، جرى إسناد المبارة لطاقم تحكيم كيني، بقيادة بيتر واويرو كاماكو، والحكام المساعدين جيلبرت كيبكويتش تشيريوت وصامويل كوريا موانجي، وديكينز ميميسا نياجروا حكم رابع.

ترتيب منتخب مصر في مجموعة تصفيات كأس العالم 2026

1- منتخب مصر 6 نقاط

2- منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

3- منتخب غينيا بيساو 4 نقاط

4- منتخب سيراليون نقطة وحيدة

5- منتخب إثيوبيا نقطة وحيدة

6- منتخب جيبوتي دون رصيد من النقاط