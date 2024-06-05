تسريبات وقضية غامضة تتعلق بـ السنوار تشعل أزمة في تل أبيب

كشفت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، غالي بهاراف ميارا، أمس الثلاثاء، عن العمل للتحقيق ضد النائبة تالي جوتليب من حزب الليكود بعد الاشتباه في تسريبها لمعلومات سرية، وسط توقعات بالتحقيق معها خلال الأيام المقبلة بعد نشرها تدوينة تكشف عن شريك الناشطة شكما برسلر كعضو في جهاز الأمن العام (الشاباك)، بحسب موقع «تايم أوف إسرائيل».

تفاصيل تسريب المعلومات

وبيَّنت النائبة جوتليب، من خلال تدوينة لها موقع «تويتر» (إكس حاليا)، أن شريك برسلر عقد اجتماعًا مع رئيس جهاز الموساد حول قضية غامضة تتعلق بقائد حركة الفصائل الفلسطينية في غزة، يحيى السنوار، في هذا الإطار، شكما برسلر، الناشطة الإسرائيلية البارزة ضد الثورة القضائية، هددت بمقاضاة النائبة جوتليب على ما نشرته.

مهاجمة عبر تويتر

في نفس السياق، هاجمت غوتليب، المستشارة القضائية عبر تدوينة على «تويتر» (إكس)، مبينة أنها ليس لديها نية لكي تخضع للتحقيق في ظل الاحتدام داخل الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي وسط تخبط سياسي يضرب إسرائيل مع اقتراب مرور 8 أشهر على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والسبب هو السنوار.

وقالت جوتليب عبر (إكس): «كما هي عادتها، سأرسل لها رسالة عبر التسريب.. الحصانة حسب المادة 1 هي حصانة مطلقة ولا يمكن رفعها، لذلك ما تبقى لها هو الاعتماد على حسن نيتي والطلب مني المثول للاستجواب، اعلموا أنني لا أعتزم المثول للتحقيق.. لا توجد صلاحية تلزمني بذلك، حيث تحميني حصانتي من أي إجراء جنائي يتعلق بأي فعل أو تصريح صادر في إطار أداء واجباتي».

حرب لا تتوقف

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 36 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.