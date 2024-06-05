المراجعة النهائية في مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024.. 46 سؤالا مهما

أيام قليلة تفصلنا عن بداية امتحانات الثانوية العامة، والتي تحظى بالاهتمام الأكبر من قبل الطلاب وعائلاتهم، مما يدفعهم إلى البحث عن أسئلة ومراجعات المواد الدراسية وعلى رأسها مادة الكيمياء، ولذا نقدم لكم عبر السطور التالية المراجعة النهائية في مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024، مع عدد من الأسئلة الشاملة للمنهج، التي تحاكي الامتحانات النهائية في المادة.

المراجعة النهائية في مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024

تواصلت «الوطن» مع عماد حسين، معلم الكيمياء في سوهاج، لتحصل على المراجعة النهائية في مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024، من خلال مجموعة متنوعة من الأسئلة المتوقعة في مادة الكيمياء في اختبارات هذا العام.

امتحانات الثانوية العامة 2024

يشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2024، تبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع يوم 10 يونيو الجارى؛ ويؤدى الطلاب يوم 12 يونيو الجارى امتحان الاقتصاد والإحصاء، ثم يحصلون على إجازة بسبب عيد الأضحى المبارك، من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، لتنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.