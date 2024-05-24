مذكرة مراجعة نهائية في الجغرافيا للصف الثالث الثانوي

يستعد طلاب الثانوية العامة لخوض ماراثون امتحانات 2024، من خلال تجميع أهم الأسئلة المتوقعة في المواد الدراسية ومراجعتها بتركيز لتحقيق التفوق والنجاح، لذا نستعرض في التقرير التالي، مراجعة نهائية للوحدة الثانية لمادة الجغرافيا، قدمها مدرس أول الجغرافيا كحلاوي فتحي محمد لـ«الوطن»، لإرشاد الطلبة ومساعدتهم على تجميع أهم نقاط المنهج.

الأسئلة المتوقعة في امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024

نتناول في التقرير التالي، مجموعة من الأسئلة المتوقعة في امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024 للوحدة الثانية، ارتكز أهمها في أسئلة اختيارية؛ حول نتائج الثورة الصناعية في أوروبا ومميزات الحدود السياسية للتخوم، وكذلك دارت الاسئلة حول أسباب تشابه الحدود السياسية في قارتي أمريكا الجنوبية وأفريقيا، بالإضافة إلى استعراض مجموعة من الخرائط المهمة.

المراجعة النهائية للوحدة الثانية من مادة الجغرافيا

وركزت المراجعة النهائية للوحدة الثانية من مادة الجغرافيا، على أسئلة أخرى حول الغرض الأساسي من رسم الحدود الخطية عند ظهور الدولة القومية الحديثة، فضلًا عن تناول نتائج ارتكاب شخص أجنبي مخالفات قانونية في دولة ما، ومن هي الدولة التي تحدد نوع العقوبة.

كما تناولت مذكرة المراجعة النهائية أفضل الطرق لاستخدام النهر كحد سياسي، والدول الأكثر استفادة من شكل الحدود النهرية، فضلًا عن عرض أهم الأسئلة المقالية حول الفصل الثاني الذي برز أهمها في: ماذا يحدث إذا تركزت الأقلية الكردية في وسط العراق؟، وماذا سيحدث إذا كان نهر النيل نهر محلي؟.