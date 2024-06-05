4 رموز تظهر في التكييف تدل على وجود عطل.. خد بالك منها

التكييف من الأجهزة الكهربائية الأساسية في المنزل في فصل الصيف، ولا يمكن الاستغناء عنه بسهولة، ولكن هناك عدد من العلامات التي تتسبب وجود أعطال فيه وتوقف نظام التكييف عن العمل أو لا يعمل بكفاءة، لذلك هناك عدة أسباب تؤدي إلى الأعطال الشائعة وكيفية إصلاحها.

وتوجد رموز تظهر في التكييف تدل على وجود عطل وقد لا الشخص يأخذ الشخص باله منها، والتي جاءت منها رمز الخطأ E1 وهى يدل على وجود مشكلة في الفلتر أو تدفق الهواء، لذلك ينصح بفحص وتنظيف أو استبدال الفلتر والتأكد من تدفق الهواء بشكل صحيح وفقا لما ذكره موقع «time» الأمريكي.

رموز عطل التكييف

وجاءت من ضمن رموز أعطال التكييف هي رمز الخطأ E2، وهو يشير إلى مشكلة في مروحة التبخير، أما رمز الخطأ E3، يشير إلى مشكلة في المبخر أو التجميد الزائد. يجب التحقق من حالة المبخر وإزالة أي تجمد زائد وتنظيفه بشكل جيد.

رمز الخطأ E4 يعد من الرموز التي تدل على وجود عطل في التكييف، فهو يشير إلى مشكلة في وحدة الكمبرسور، لذلك يجب فحص حالة الكمبروسور وإصلاحه أو استبداله عند الضرورة.

أسباب عطل التكييف

ويوجد أسباب عديدة تؤدي إلى وجود أعطال في التكييف ومنها تلف الكباس، حيث إذا كان هناك ضوضاء غير عادية تصدر من وحدة التكييف أو إذا كانت لا تبرد بشكل كاف، فقد يكون هناك مشكلة في الكباس، لذلك يجب على فني التكييف فحص حالة الكباس وإصلاحه أو استبداله إذا لزم الأمر.

تلوث فلتر الهواء من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى عطل التكييف، حيث عندما يكون الهواء غير بارد أو لا يتدفق بشكل جيد، فإن تلوث فلتر الهواء قد يكون السبب، لذلك من الضروري أن يتم تنظيف أو استبدال فلتر الهواء بانتظام من أجل ضمان تدفق هواء نقي وبارد.