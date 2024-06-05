رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في الشرقية بنسبة نجاح 87.1%

كتب:

نظيمة البحرواي
02:10 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
اعتماد نتيجة الإعدادية

اعتماد نتيجة الإعدادية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 م، بنسبة نجاح بلغت 87.1%، إذ تقدم لآداء الامتحان 142 ألفا و770 طالبا حضر منهم 141 ألفا و791 طالبا.

اعتماد نتيجة الإعدادية المهنية 

كما اعتمد محافظ الشرقية، النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.15%؛ إذ تقدم لآداء الامتحان 1156 طالبا حضر منهم 1089.

93% نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم 

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 93%، إذ تقدم لآداء الامتحان 71 طالبا، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% حيث تقدم لآداء الامتحان 11 طالبا.

وهنأ محافظ الشرقية، الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكدا أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.

اقرأ المزيد:

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في سوهاج بنسبة نجاح 85.83%

أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2024.. بالاسم والمجموع

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الأقصر.. بالاسم ورقم الجلوس

«وكيل التعليم»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2024 قريبا

بالأسماء.. أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2024
بقلم نظيمة البحرواي