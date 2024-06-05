اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في الشرقية بنسبة نجاح 87.1%

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 م، بنسبة نجاح بلغت 87.1%، إذ تقدم لآداء الامتحان 142 ألفا و770 طالبا حضر منهم 141 ألفا و791 طالبا.

اعتماد نتيجة الإعدادية المهنية

كما اعتمد محافظ الشرقية، النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.15%؛ إذ تقدم لآداء الامتحان 1156 طالبا حضر منهم 1089.

93% نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 93%، إذ تقدم لآداء الامتحان 71 طالبا، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% حيث تقدم لآداء الامتحان 11 طالبا.

وهنأ محافظ الشرقية، الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكدا أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.