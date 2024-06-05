تغيرات مفاجئة في أسعار الذهب الآن.. عيار 21 وصل كم؟

شهدت أسعار الذهب تغيرات الآن، ليسجل جرام الذهب عيار 21 الآن في سوق الصاغة 3130 جنيها، في آخر تحديثات الشعبة العامة للذهب اليوم الأربعاء، وترصد «الوطن» أسعار الذهب الآن بمحال الصاغة المصرية بعد التغييرات المفاجئة، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة 3577 جنيهًا للشراء و3559 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في محال الصاغة 3130 جنيها للشراء و3115 جنيها للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 الآن، في محال الصاغة 2683 جنيهًا للشراء، 2671 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن 2087 جنيهًا للشراء، و2078 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة 25040 جنيها.