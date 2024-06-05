أسعار غسالات فوق أوتوماتيك في سوق الأجهزة.. اعرف بتبدأ من كام؟

عند الرغبة في شراء غسالة جديدة، يحرص الراغبون في الشراء على اختيار النوع الذي يناسب احتياجاتهم، وتحديده بناء على العديد من الأشياء، أبرزها الإمكانيات التي توفرها الغسالة للمستخدمين، وهناك من يفضل استخدام الغسالة فوق أوتوماتيك إذ إنها تتيح لهم العديد من الإمكانيات مثل إضافة قطع ملابس أثناء تشغيل دورة الغسيل.

وتعد الغسالات فوق الأوتوماتيك من أكثر الغسالات طلبا في السوق، ما يجعل الراغبين في شرائها يرغبون في معرفة أسعارها لعام 2024 في سوق الأجهزة الكهربائية، لذلك نوضحها من خلال هذا التقرير وفق مواقع التسوق الإلكتروني، كالتالي:

أسعار الغسالات فوق أوتوماتيك 2024 في سوق الأجهزة الكهربائية

- غسالة فوق أوتوماتيك 7 كيلو: يتراوح متوسط سعر الغسالة فوق أوتوماتيك 7 كيلو بين 7000 و9500 جنيه.

- غسالة فوق أوتوماتيك 8 كيلو: يتراوح متوسط سعر غسالة فوق أوتوماتيك 8 كيلو بين 8500 و10 آلاف 500 جنيه.

- غسالة فوق أوتوماتيك 9 كيلو: يتراوح متوسط سعر الغسالة فوق أوتوماتيك 9 كيلو بين 10000 و12 ألف جنيه.

- غسالة فوق أوتوماتيك 10 كيلو: يتراوح متوسط سعر الغسالة فوق أوتوماتيك 10 كيلو بين 11 ألفا و13 ألفا و500 جنيه.

- غسالة فوق أوتوماتيك 11 كيلو: يتراوح سعر الغسالة فوق أوتوماتيك 11 كيلو بين 14000 و16500 جنيه.