5 طرق لترشيد الاستهلاك عند استخدام غسالة الملابس.. وفر فلوسك

الاستخدام الصحيح للأجهزة الكهربائية، يحافظ عليها ويرشد استهلاك الكهرباء، ويقلل من قيمة الفاتورة، ويوفر أموال المواطن، وطاقة للدولة، لذا يحرص جهاز مرفق تنظيم الكهرباء على تقديم إرشاد للاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية؛ لترشيد الاستهلاك.

ترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام الغسالة

وتعد غسالة الملابس، من أكثر الأجهزة الكهربائية استخدامًا في المنزل، ويمكن اتباع النصائح التالية؛ لترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدامها، وهي كالتالي:

1- تشغيل الغسالة بكامل حمولتها.

2- استخدام درجة حرارة مناسبة طبقًا لنوع الملابس.

3- برمجة الغسالة على دورات الغسيل السريعة.

4- المحافظة على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف «الفلتر».

5- شراء الغسالة ذات الكفاءة العالية طبقًا لبطاقة كفاءة الطاقة.

كيفية ترشيد الكهرباء في المنازل

وفيما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء ينصح باتباع الإجراءات الآتية:

- عدم ترك فيش الأجهزة موصولة بالكهرباء وخاصة الشواحن، ونزع الفيش من المقابس يوفر في استخدام الطاقة.

- غلق الأنوار في المكان الذي لا يوجد به أشخاص.

- ضرورة صيانة التكييف حتى لا يستهلك طاقة كهربائية كبيرة.

- وضع الثلاجة حسب نصائح الشركة، حتى يقل استهلاك الكهرباء.

يوجد على الأجهزة الكهربائية ملصقات توضح نسبة الكهرباء المستخدمة، وتكون عبارة عن سهم أخضر، بحيث يمكن للشخص مراقبة استهلاك أجهزة منزله.