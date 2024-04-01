غيرت حياة ربات البيوت في المطبخ.. لماذا اخترت جوزفين كوكران غسالة الأطباق؟

غسالة الأطباق من الأجهزة المنزلية التي غيرت حياة ربات البيوت بشكل كبير، إذ وفرت لهن الكثير من الوقت والجهد في تنظيف الصحون، وبمناسبة ذكرى أول عملية شراء لغسالة الأطباق في العالم، نغوص في رحلة عبر الزمن لنستكشف قصة اختراعها المثيرة، وفقا لما ورد عبر موقع «فوربس».

كسر الأطباق سبب الاختراع

يعود اختراع غسالة الأطباق إلى سيدة ثرية تدعى جوزفين كوكران، كان معروف عنها إقامة السهرات والحفلات في قصرها، وفي إحدى الليالي خرجت كوكران من المطبخ تصرخ بصوت عال، وتقول: «إذا لم يخترع أي شخص آخر آلة لغسل الأطباق، فسأفعل ذلك بنفسي»، وكان سبب هذا الغضب هو تحطيم الخدم لأطباقها الفاخرة في أثناء غسلها بعد الحفلات، وعلى الرغم من أن الأمر كان صعبا عليها، إلا أنها قررت أن تتولى مهمة غسل الأواني بنفسها.

أول غسالة أطباق في التاريخ

وبسبب خلفتيها الهندسية، ابتكرت كوكران تصميم يمكنه إزالة الأوساخ من الصحون، وذلك عن طريق ضخ الماء بشكل قوي فيه، وخلال قيامها بالاختراع توفى زوجها، ما أسفر عن غرقها في الديون، لكنها لم تيأس وتماسكت لتستكمل اختراعها، وفي عام 1886 حصلت على براءة اختراع ماكينة غسل الأطباق.

لم تكتف كوكران بتحقيق رغبتها فحسب، بل أسست شركة لبيع غسالات الأطباق التي اخترعتها، لتنهال عليها العروض من الشركات المطاعم للتعاقد معها.

من هي جوزفين كوكران؟

ولدت جوزفين كوكران في ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأميركية عام 1839، لعائلة تعشق الهندسة، وكان والدها جون غاريس مهندسا مدنيا شهيرا، أشرف على عدة مصانع من المطاحن، والأخشاب، والصوف.