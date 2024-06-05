بوتين: اتهام ترامب بأنه جاسوس روسيا لا أساس له من الصحة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأنه جاسوس روسيا لا أساس له من الصحة، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، سياسي من المدرسة القديمة، وأن النظام القضائي في أمريكا متحيز لأغراض سياسية.

العلاقات الروسية الأوروبية

أوضح بوتين خلال اجتماع له مع ممثلي وكالة الأنباء الإخبارية، بحسب موقع «سبوتنك»، بأن بلاده قادرة على إيجاد حل في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

محاولات لإطفاء نيران الحرب

مر أكثر من عامين على الحرب «الروسية - الأوكرانية» التي بدأت نهاية فبراير 2022، وسط تفوق روسي على الأرض، مع انحسار الدعم الأمريكي عن أوكرانيا، بسبب انشغال واشنطن بإطفاء الحرب المشتعلة في غزة، بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، التي تدخل شهرها الخامس.