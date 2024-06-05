وظائف خالية براتب 20 ألف جنيه شهريا.. قدم حتى لو سنك 55 سنة

كشف موقع توظيف مصر «فرصنا» عن توفر عددٍ من الوظائف الإدارية الشاغرة للأشخاص الطبيعيين وذوي الهمم، في إحدى شركات القطاع الخاص بالقاهرة، برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه، مع عدد من المميزات الأخرى.

مدير حسابات

وأوضح «فرصنا» أن الشركة التي يقع مقرها في مدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، تطلب للتعيين مديري حسابات، بشرط توفر عدد من الشروط في الشخص المتقدم، وهي كالتالي:

- مستوى الخبرة: توفر خبرة في الإدارة أو الإشراف من 5 إلى ‎10 سنوات.

- السن المطلوب: من 35 إلى 55 سنة.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مميزات الوظيفة

ومن أهم مميزات الوظيفة:

- الوظيفة تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تشمل إعاقات الحركية الخفيفة.

- الراتب الأساسي: يبدأ من 10 آلاف حتى 20 ألف جنيه.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- تأمينات صحية.

طريقة التقديم في الوظائف

ويمكنك التقديم على هذه الوظيفة عن طريق الدخول إلى موقع توظيف مصر من هنـــــــــا، ثم اضغط على «تقدم للوظيفة» وأدخل البيانات المطلوبة، بعد تسجيل دخولك في الموقع إن لم يكن لديك حساب عليه بالفعل.