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سفارة السعودية بالقاهرة تشكر السلطات المصرية بعد الوصول إلى جثة مواطن مفقود

كتب:

عمرو حسني
10:03 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
السفارة السعودية بالقاهرة

السفارة السعودية بالقاهرة

توجهت سفارة المملكة العربية السعودية بالشكر إلى السلطات المصرية، بعد التوصل إلى مواطن سعودي مختفي في القاهرة منذ نهاية أبريل الماضي.

تعليق السفارة السعودية

وأصدرت السفارة السعودية بالقاهرة، بيانا مساء اليوم الأربعاء قالت فيه: «إشارة إلى واقعة اختفاء هتان بن غازي شطا في القاهرة، تفيد السفارة بأنها تلقت بلاغا من السلطات المصرية تفيد فيه بالعثور على جثة يعتقد أنها تعود للمواطن المفقود، وعلى إثر ذلك تم أخذ عينة من الحمض النووي الخاص به (DNA) للتأكد من حالة الاشتباه، وجاءت النتيجة مطابقة للمواطن هتان شطا (رحمه الله) مع عدم وجود شبهة جنائية لوفاته».

تعازي وشكر

وتابعت السفارة: «تتقدم السفارة بأحر تعازيها وصادق مواستها لأسرة الفقد سائلين المولى عزوجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تعرب السفارة عن شكرها وتقديرها للسلطات المصرية على ما بذلته من جهود حثيقة لكشف ملابسات هذه الواقعة».

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