مزاد علني كبير لبيع سيارات ملاكي في الجيزة.. المواعيد وطريقة السداد

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عقد المزاد العلني لبيع مجموعة من السيارات الملاكي والميكروباص، الاثنين 10-6-2024.

مجموعة من السيارات الملاكي

وقالت الهيئة إن مزاد بيع السيارات عبارة عن «لوطات»، تضم مجموعة من السيارات الملاكي، والميكروباص، وبيك أب، ونقل ومقطورات، وتروسيكل وتوك توك وموتوسيكل، وجرار زراعي، ووفقًا للهيئة، يقام المزاد الإثنين 10 يونيو، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بقاعة نادي الجيزة الرياضي، الموجود في شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

شروط المشاركة بالمزاد

- شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر.

- سداد مبلغ 10 آلاف جنيه لتأمين دخول المزاد.

- سداد 30% من سعر اللوط فور رسو المزاد، والباقي في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ عقد المزاد.

- تقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري، للمشاركين بصفة اعتبارية.

- تقديم بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، للمشاركين بشكل فردي.

تباع كراسة الشروط، بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع محمد حامد فهمي، حي الدقي بمحافظة الجيزة، ولا ترد قيمتها في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

أبرز السيارات المطروحة للبيع بالمزاد

ومن أبرز السيارات المطروحة للبيع في المزاد ، «أوبل - هيونداي - جيب - سوزوكي - شيفرولية - سكودا - تويوتا - ميتسوبيشي - مرسيدس - نيسان - لادا - نصر - كيا - مازدا - فيات - بي إم دبليو - بروتون».