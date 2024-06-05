ما ترميهاش.. 4 استخدامات لبذور المشمش من أجل التنحيف

البحث عن الأكلات والمشروبات، التي تساهم في خسارة الوزن، أمر يهتم به العديد من الأشخاص، كما تلعب الفاكهة دورا لا يستهان به، لمساعدة الجسم في التخلص من الدهون، ودائمًا ما يدور الاهتمام حول أنواع فاكهة بعينها، ويغفل الكثير عن دور بذور المشمش للحصول على جسم نحيق ورشيق.

فوائد بذور المشمش

يُعد المشمش من الفواكه المفضلة، لدى عدد كبير من الأشخاص، فالعناصر الغذائية التي تتوفر في المشمش، لها فوائد عديدة للجسم، وذلك بسبب احتوائه على الفيتامينات والألياف، ولبذور المشمش فوائد لا تقل عن المشمش، وذكرت نيفين عبد التواب، استشاري التغذية، لـ«الوطن»، أبرز هذه الفوائد:

- تجديد وتقوية خلايا الجسم

- يساعد في الحفاظ على صحة البشرة

- تحسين عملية الهضم

- تعزيز المناعة

- التخلص من الدهون، بسبب توافر كميات كبيرة من الألياف

بذور المشمش والتنحيف

طرق عديدة يمكن الاستفادة بها من بذور المشمش، للتخلص من الوزن الزائد ومن ضمن هذه الطرق:

- طحن البذور وتناولها

- تحضير البذور في مياه ساخن، وتناولها كمشروب دافئ، يعمل على التخلص من الدهون

- يمكن وضعه مع كوب من الحليب، سواء إذا كان مطحونا أو وضع البذر نفسه

- تحضير عصير مشمش مع البذور، بدون إضافة السكر، يعمل على تقليل الشعور بالجوع.