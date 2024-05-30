كيف تتخلص من مشاكل الهضم بعد تناول اللحم الضاني في عيد الأضحى؟

أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحىى المبارك، ويحرص عدد كبير من الأشخاص، على تناول اللحوم بمختلف أنواعها، وبشكل خاص اللحم الضاني، الذي ربما يغفل الكثير عن الفوائد التي يعطيها للجسم عند تناوله، ما أبرز هذه الفوائد.

فوائد اللحم الضاني

يزداد الإقبال على تناول اللحم الضاني، خلال موسم عيد الأضحى المبارك، فيعتقد البعض أن اللحم الضاني، قد يكون ضارا للجسم، بسبب الدهون التي يحتويها، لكن نيفين عبد التواب أخصائية التغذية كشفت لـ«الوطن»، بعض الفوائد والحقائق عن اللحم الضاني.

- يتميز اللحم الضاني بنسب عالية من الأحماض الأمينية.

- نسبة البروتين في اللحم الضاني، أعلى من اللحم البقري والجاموسي، مما يساعد محبي الرياضة على تكوين العضلات بشكل أفضل.

- سهولة التخلص من الدهون، بسبب عدم تواجده في الأنسجة.

- يحتوي على نسب عالية من المعادن مثل الزنك والنحاس.

- زيادة النشاط الذهني للجسم للكبار والصغار.

- تقليل التقلبات المزاجية.

- زيادة كرات الدم الحمراء.

نصائح عند تناول اللحم الضاني

ربما يسبب تناول اللحم الضاني، مشاكل في الهضم لدى بعض الأشخاص، لذا ينصح بتناول الخضروات الخضراء، مثل الشبت والبقدونس والجرجير، بسبب احتواء هذه الخضروات، على إنزيمات ومواد هاضمة، تساعد على الهضم بسهولة، وفقًا لما جاء في حديث أخصائية التغذية لـ «الوطن».

موعد عيد الأضحى المبارك

ححد معهد البحوث الفلكية، موعد عيد الأضحي المبارك، الذي سيوافق يوم الأحد 16 يونيو القادم، على أن تكون وقفة عرفات يوم السبت 15 يونيو المقبل.