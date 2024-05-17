طريقة تجهيز المشمش المجفف في المنزل.. بخطوات بسيطة وسريعة

المشمش المجفف واحد من الوجبات الخفيفة المُحببة بالنسبة لكثيرين؛ لِما تتمتع به من مذاق رائع وقيمة غذائية عالية، لغناها بالفيتامينات والمعادن والألياف؛ ولأن كثيرين لا يفضلون شراء مثل هذه الأطعمة من الخارج، بل يميلون إلى تحضيرها في المنزل؛ ضمانًا لجودتها وتوفيرًا للتكلفة وتلبية لمختلف الأذواق، فنستعرض في السطور التالية طريقة عمل المشمش المجفف في المنزل.

طريقة عمل المشمش المجفف

وفي إطار توضيح طريقة عمل المشمش المجفف في المنزل، فيمكن الإشارة إلى طرق مختلفة في تجفيف المشمش في المنزل، حسب توضيح الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد» المعروض على قناة «سي بي سي سفرة»، منها:

طرق تجفيف المشمش

1- التجفيف في الشمس:

هي طريقة عمل المشمش المجفف التقليدية والأكثر شيوعًا؛ إذ يتم غسل المشمش الناضج وتقسيمه إلى نصفين وإزالة النوى، ثم تصفية حبات المشمش على صواني خشبية أو شبكية، وتركها لتجف في الشمس لعدة أيام، مع تقليبها بانتظام لضمان تجفيفها بشكلٍ متساوٍ.

2- التجفيف في الفرن:

وتعد هذه الطريقة أسرع من التجفيف في الشمس، لكنها قد تؤثر على طعم المشمش وملمسه، وتتم من خلال تسخين الفرن على حرارة منخفضة (حوالي 50 درجة مئوية) وتصفية حبات المشمش على صواني خبز مغطاة بورق زبدة، ثم تُترك في الفرن مع فتح الباب قليلًا للسماح بخروج الرطوبة، حتى تجف تمامًا.

3- التجفيف بالمجفف الكهربائي:

تتوفر مجففات كهربائية مخصصة لتجفيف الفواكه والخضروات، وهي توفر طريقة سهلة ومريحة لتجفيف المشمش؛ إذ تُقطع الحبات إلى نصفين وتُزال النوى، ثم تُصفى على رفوف المجفف وتجفف وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.

نصائح للحصول على أفضل مذاق

وهناك مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها في أثناء عمل المشمش المجفف للحصول على مذاق رائع، منها: