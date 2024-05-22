طريقة عمل مربى المشمش في البيت.. «أسهل وأسرع حلوى لأسرتك»

المربى واحدة من أشهر الأكلات التي يحبها عديد من الأشخاص حول العالم خاصة الأطفال، إذ تتميز بكونها حلوى سريعة التحضير ومذاقها مميز، وترغب بعض ربات البيوت في معرفة وصفة جديدة لتقديم المربى لأطفالهن، لذلك نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل مربى المشمش في البيت بسهولة وأقل التكاليف، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها المُذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل مربى المشمش

- كيلو مشمش.

- ربع معلقة صغيرة ملح ليمون.

- جيلي أصفر.

- نصف كيلو سكر.

طريقة عمل مربى المشمش

- يوضع السكر مع المشمش على النار حتى تمام التجانس.

- نضيف ملح الليمون والجيلي.

- نترك المكونات مع بعضها على النار حتى تتجانس.

- تُرفع من على النار ثم تترك مرة أخرى حتى تبرد.

- تحفظ في برطمان حتى موعد الاستخدام.

طريقة عمل كيكة الرواني بمربي المشمش

المكونات:

- كوب دقيق سميد.

- شربات خفيف بارد.

- ذرة ملح.

- 2 علبة زبادي سادة.

- 3 أكياس فانيليا.

- كيس بيكنج بودر.

- 4 بيضات.

- نصف كوب زيت.

- نصف كوب سكر.

- نصف كوب دقيق أبيض.

- كوب جوز هند ناعم.

- مربى مشمش كريمي.

- جوز هند

خطوات تحضير كيكة الرواني بمربى المشمش

- نخلط السكر والفانيليا والزيت في الخلاط.

- نضيف باقي المكونات ثم نقلب.

- توضع المكونات في صينية الكيك.

- توضع صينية الكيك في الفرن لمدة من 35 إلى 45 دقيقة على درجة حرارة 180 مئوية.

- تسقى بالشربات، ثم تزين بجوز الهند والمربى.