وزير الشباب يلتقي شباب حملة «تيكيا Techia» للتوعية بأضرار المخلفات الإلكترونية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عدداً من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، لاستعراض مشروع التخرج الخاص بهم والذي يحظى برعاية وزارة الشباب والرياضة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.

تمكين الشباب ودعم مبادراتهم وأفكارهم المجتمعية

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بمشروع التخرج وأهدافه والحملة الخاصة به «تيكيا Techia»، مبيناً دعم الوزارة للمشروع في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تمكين الشباب ودعم مبادراتهم وأفكارهم المجتمعية، وكذلك في ضوء حرص الوزارة نحو دعم وتنمية أفكار ومواهب طلاب الجامعات.

نشر الوعي بين المواطنين للتخلص من النفايات الإلكترونية

ويهدف مشروع التخرج إلى نشر الوعي بين المواطنين وخاصة شريحة الشباب للتخلص من النفايات الإلكترونية بشكل سليم وتوعيتهم بأضرار المخلفات الإلكترونية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد كرمت الفائزين في البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة، وذلك خلال احتفالية أقيمت بمركز التعليم المدني بالجزيرة لتكريم أصحاب 10 جهود رائدة في مجال المبادرات المجتمعية.