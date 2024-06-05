حسام حسن يستبعد نجم المنتخب ويحسم موقف الحراس لمواجهة بوركينا فاسو

حسم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الجدل بشأن حارس مرمى الفراعنة أمام منتخب بوركينا فاسو غدًا في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا والمكسيك وكندا.

وقال حسام حسن خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي لمباراة بوركينا فاسو في الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم :«عندي 4 حراس مرمى جاهزين وعندي ثقة في الجميع صدقونا من كتر ما هما جاهزين لحد النهارده عندي ثقة كبيرة في الجميع اللي هيبدأ واللي على الدكة زي بعض هيكون فيه 3 حراس وحارس مستبعد واللي هيكون متواجد هيكون زي اللي على الدكة وزي اللي مستبعد في المدرجات».

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويواجه المنتخب الوطني نظيره بوركينا فاسو، مساء غد الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة بطولة كأس العالم لعام 2026.

ويتصدر المنتخب الوطني جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة المؤهلة لبطولة كأس العالم، وفي جعبته 6 نقاط، حققها الفراعنة من انتصارين.

وكان المنتخب الوطني قد افتتح مشواره في التصفيات باكتساح جيبوتي بسداسية، قبل الانتصار على سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات خارج الديار بثنائية دون رد.