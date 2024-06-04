مدير الإعلام باتحاد الكرة: أجواء معسكر المنتخب مثالية والعلاقة بين حسام حسن وصلاح ممتازة

قال محمد عراقي الناقد الرياضي ومدير الإعلام باتحاد الكرة، إن معسكر منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو، الخميس المقبل، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، يشهد أجواء مثالية، موضحا أن الاستقبال الكبير لمحمد صلاح من قبل التوأم حسام وإبراهيم حسن يدحض ما تردد من خلافات بينهما: «اللاعبين مركزين بشكل كبير والجهاز الفني مركز معاهم بشكل كبير جداً».

أضاف خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «ON»: «صلاح بيقوم بدوره ككابتن للمنتخب ويقوم بعقد جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم، وكابتن حسام منحه دورا مهما ومساحة في عملية التحفيز وتأكيد أهمية مباراة بوركينا ومن بعدها غينيا».

لفت إلى أن المنتخب الآن لديه 6 نقاط، وفوزه في المباراتين يقربه من التأهل: «بوركينا منتخب كبير وغني بالعناصر القوية، وظهر جلياً في آخر بطولة إفريقيا وأيضاً منتخب مصر من أهم منتخبات إفريقيا، صحيح لم نظهر بالشكل اللافت في البطولة الأفريقية الأخيرة لكن يبقى لاعبو منتخب مصر من أهم اللاعبين ولهم مشاركات عالمية مثل محمد صلاح».