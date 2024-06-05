أسعار الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الأربعاء.. تراجع عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، في سوق الصاغة إلى 3125 جنيها، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 5-6-2024، وترصد «الوطن» أسعار الذهب بمحال الصاغة المصرية، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة 3571 جنيهًا للشراء و3553 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في محال الصاغة 3125 جنيها للشراء، و3110 جنيهات للبيع، متراجعًا بنحو 5 جنيهات عن أسعار الفترة المسائية عند 3130 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 الآن، في محال الصاغة 2679 جنيهًا للشراء، 2667 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة، 2083 جنيهًا للشراء، و2074 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة 25000 جنيها.