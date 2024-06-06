معجزة يوم عرفة.. «تشهده الملائكة وأتم الله فيه الدين»

يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم، لاستقبال يوم عرفة، لما له من فضل كبير وثواب عظيم، ويستحب فيه الإكثار من العبادات والطاعات، إلا أن البعض قد لا يعلم ما معجزة يوم عرفة، وهو ما يستعرضه هذا التقرير ما ذكره العلماء عن فضائل هذا اليوم المبارك.

معجزة يوم عرفة

ومن معجزة يوم عرفة، تعدد فضائله، حيث ورد عن الرسول صلي الله علية وسلم أن عرفة يوم مشهود، لأن الملائكة تشهد هذا اليوم، ويؤدي فيه الحجاج مناسك الحج، حيث تنزل بركات الله تعالى عز وجل عليهم في هذا الموقف العظيم على جبل عرفات.

وهناك معجزة ليوم عرفة، هى أنه يوم إتمام النعمة، إذ أتم الله عز وجل الدين في هذا اليوم ليتم بذلك نعمته على المسلمين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يوم الجمعة الموافق يوم عرفة: «الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، وَأَتْمَمْتُ علَيْكُم نِعْمَتِي، وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلَامَ دِينًا».

فضائل ومعجزة يوم عرفة

ويستجاب في يوم عرفة الدعاء، لذلك يسن في يوم عرفة إكثار الدعاء، إذ ورد عن الرسول: «خير الدعاء هو دعاء يوم عرفات»، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما مِن يَومٍ أَكْثَرَ مِن أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فيه عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِن يَومِ عَرَفَةَ».

أعمال مستحبة في يوم عرفة

ويستحب في يوم عرفة الإكثار من العبادات والطاعات، واستغلال هذا اليوم في الأعمال المستحبة لنيل ثواب معجزة يوم عرفة، ومن بين هذه الأعمال «الدعاء، الإكثار من الاستغفار، الصيام، التوبة وقراءة القرآن».

ويعد الصيام في شهر عرفة له فضل عظين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» (رواه مسلم).