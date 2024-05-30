وظائف شاغرة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية.. المهارات والمستندات المطلوبة

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، التابعة لوزارة النقل، أمس الأربعاء، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة لديها يستمر التقديم عليها حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

تفاصيل الوظيفة

وتطلب هيئة مينا الإسكندرية، شغل وظيفة مدير عام منطقة، وتأتي على قمة وظائف الإدارة العامة للمناطق التابعة لرئيس الإدارة المركزية للمناطق، يختص بوضع السياسات والخطط العامة للمناطق «الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة» بالهيئة والإشراف على تحركات السفن وأعمال الشحن والتفريغ وإصلاحات البنية الأساسية التي تجري بالمناطق واتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة المخالفات في حالة وقوعها بما يضمن سهولة حركة جمهور المتعاملين، ويحقق تأمين حركة تداول البضائع داخل كل منطقة.

المستندات المطلوبة

- المؤهل الدراسي.

- الموقف من التجنيد.

- شهادة خبرة.

- تقارير كفاية خلال اخر عامين.

ـ بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الميلاد رقم قومي.

- رقم الهاتف الشخصي.

- شهادة بعدم الحصول على جزاءات أو الإحالة للمحاكم التاديبية أو الجنائية.

- 6 صور شخصية.

- بيان حالة وظيفية معتمد.

طريقة التقديم

وتقدم الطلبات والمستندات باليد باسم رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، ويمكن الاطلاع على وصف موجز للوظيفة المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة www.apa.gov.eg

وسيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الاسكندرية.