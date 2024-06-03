وظائف شاغرة في 3 جهات حكومية.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، عن فرص عمل في 3 جهات حكومية «هيئة الإسعاف المصرية، وجامعة أسوان، وجامعة الفيوم»، إذ يمكن التقديم لمدة شهر بداية من لأحد 2 يونيو الجاري.

تفاصيل الوظائف الشاغرة

ترصد «الوطن»، خلال النقاط التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم، كما أوضحت بوابة الوظائف الحكومية، وجاءت كالتالي:

جامعة أسوان

- أمين الجامعة.

- مدير عام شئون الوحدات ذات الطابع الخاص.

هيئة الإسعاف المصرية

- رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية.

جامعة الفيوم

- أمين جامعة.

المهارات المطلوبة

-إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على القيادة والتوجيه.

- القدرة على التخطيط والمتابعة.

- القدرة على التحليل والابتكار والإبداع والقدرة على العرض والتحليل.

المستندات المطلوبة

- تقديم مقترحاً وافيا لتطوير الوحدة أو إحدى أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين.

- تُقدم الطلبات باسم رئيس الجهة على النماذج المعدة، لذلك بالإدارة العامة للموارد البشرية للجنة الأمانة الفنية للوظائف القيادات والإشرافية، مُرفقا به بيان حالة وظيفية للمتقدم مُوضحاً به الآتي:

1- القدرات العلمية «درجات علمية، إجادة لغة أجنبية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية».

2- التاريخ الوظيفي، ويشمل على الأخص تقارير تقويم أداء المتقدم «الإنجازات التي حققها أثناء حياته الوظيفية، سابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها».