وظائف شاغرة في 3 جهات حكومية.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة
كتب:
أحمد فوزي
03:25 ص | الإثنين 03 يونيو 2024
وظائف شاغرة - صورة أرشيفية
أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، عن فرص عمل في 3 جهات حكومية «هيئة الإسعاف المصرية، وجامعة أسوان، وجامعة الفيوم»، إذ يمكن التقديم لمدة شهر بداية من لأحد 2 يونيو الجاري.
تفاصيل الوظائف الشاغرة
ترصد «الوطن»، خلال النقاط التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم، كما أوضحت بوابة الوظائف الحكومية، وجاءت كالتالي:
جامعة أسوان
- أمين الجامعة.
- مدير عام شئون الوحدات ذات الطابع الخاص.
هيئة الإسعاف المصرية
- رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية.
جامعة الفيوم
- أمين جامعة.
المهارات المطلوبة
-إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.
- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.
- القدرة على القيادة والتوجيه.
- القدرة على التخطيط والمتابعة.
- القدرة على التحليل والابتكار والإبداع والقدرة على العرض والتحليل.
المستندات المطلوبة
- تقديم مقترحاً وافيا لتطوير الوحدة أو إحدى أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين.
- تُقدم الطلبات باسم رئيس الجهة على النماذج المعدة، لذلك بالإدارة العامة للموارد البشرية للجنة الأمانة الفنية للوظائف القيادات والإشرافية، مُرفقا به بيان حالة وظيفية للمتقدم مُوضحاً به الآتي:
1- القدرات العلمية «درجات علمية، إجادة لغة أجنبية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية».
2- التاريخ الوظيفي، ويشمل على الأخص تقارير تقويم أداء المتقدم «الإنجازات التي حققها أثناء حياته الوظيفية، سابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها».