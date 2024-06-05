وفاة «عم صلاح» صاحب أشهر فيديو لإطعام القطط والكلاب.. «قلبه كان ينبض بالإنسانية»

رحل صاحب الوجه البشوش عم صلاح، صاحب الفيديو الأشهر على الإطلاق وهو إطعام الكلاب والقطط على الكورنيش، ذو القلب الرحيم ينبض بالإنسانية، تألفه بمجرد النظر إليه، وعلى الرغم من اختلاط الشيب رأسه، إلا أنه لا يزال شابا، يقطع المسافات من أجل إطعام الحيوانات والعطف عليها.

مقطع فيديو لإطعام الكلاب والقطط

التقطت عدسة ندى زين الدين مقطع الفيديو، الذي ذاع انتشاره على منصات التواصل الاجتماعي، ليتهافت الجميع على لقاء عم صلاح، الرجل العجوز البسيط، والذي يحرص دوما على إطعام الحيوانات الأليفة.

ليحزن الجميع على رحيله، بمجرد ما نشرت «ندى» عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: «السنة إلى فاتت كنت بجرى على الكورنيش، وشوفت كل القطط والكلاب دي متجمعة، قولت أكيد في حد بيحطلهم أكل مفيش ثواني لقيت الرجل الطيب الأمير ده طالع وكلهم كانوا فى انتظاره.

وتابعت «ندى»: «صورت الفيديو وكنت محظوظة واتعرفت عليه واسمه عم صلاح، والفيديو انتشر انتشار رهيب، وكل الدعوات كانت من نصيبه وقنوات كتير صورت معاه، وبرضو دعوات كتير كانت من نصيبه، أصبح فيه علاقة صداقة بيني وبينه كبير وأشقر عليه من حين إلى آخر، عم صلاح توفى رحمه الله عليه ادعوله».