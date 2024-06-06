البابا تواضروس يكشف كواليس أول لقاء مع المستشار عدلي منصور

كشف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن تفاصيل اللقاء الأول مع المستشار عدلي منصور، موضحًا: «حين أصبح المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد، زار الكنيسة في عيد الميلاد عام 2014، وكان حديثه وخطاباته وأسلوبه كلها تعبر عن أنه الشخص الذي يصلح للدولة المصرية في ذلك الوقت، فهو قامة كبيرة».

لقاء عدلي منصور وقداسة البابا تواضروس

وتابع «البابا»، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «الله وضع حبًا كبيرًا في قلوب المصريين لهذا المستشار الجليل»، مؤكدًا أنه حين أنهى فترة الرئاسة، وقدم خطابه الأخير الذي يجب أن يُدرس في كل مكان، موضحا: قرأته أكثر من 8 مرات كونه يتسم بالأسلوب المميز والمحتوى والرؤية الخاصة به، لذا؛ قمنا باستقباله داخل الكنيسة وتم إعداد احتفالية كبيرة له بعد إنهاء مدة توليه حكم البلاد.

وتابع: «ما حدث من اعتداءات وتدمير في سوريا كان أمامي طوال الوقت، بالتزامن مع اعتداء الجماعة الإرهابية على الكنائس المصرية في مختلف أنحاء مصر، لأن خوفي على الوطن كان شديدا للغاية».