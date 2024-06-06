رد رسمي من كاف بشأن موعد ومكان السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

رد حسن القماح رئيس القطاع التجاري وحقوق البث بكاف، على تحديد موعد ومكان السوبر الأفريقي خلال الفترة المقبلة، بين الأهلي والزمالك، بعد أنباء إقامة البطولة في السعودية خلال الفترة المقبلة.

حسن القماح: لم يتم تحديد موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

ونشر حسن القماح عبر حسابه على موقع أكس :« كل ما يقال عن بطولة إفريقيا وأمتي بدايتها هي مجرد اجتهادات، حتي مكان استضافة كأس السوبر الأفريقي ما زال في مفاوضات مع عدة دول خلال الفترة الحالية، لحسم المكان والموعد التي تقام فيه البطولة بين الأهلي والزمالك».

وحصد النادي الأهلي لقب مسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال الفترة الماضية، على حساب نادي الترجي الرياضي التونسي، بعد الانتصار ذهابا وإيابا بنتيجة هدف نظيف، سجله رامي ربيعة مدافع الفريق.

على الجانب الأخر، نجح نادي الزمالك، في الانتصار على حساب نادي نهضة بركان، بالانتصار ذهابا إيابا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.