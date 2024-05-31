معلومات عن يوسف أسامة نبيه.. حضر زفافه نجوم الأهلي والزمالك

خلال الساعات الماضية، احتفل الكابتن أسامة نبيه، مدرب نادي الزمالك السابق، بحفل زفاف نجله الأكبر «يوسف»، وسط عدد كبير من الأصدقاء ولاعبي الكرة في مقدمتهم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، التي ارتسمت عليهم ملامح الفرحة والسعادة، احتفالًا بزفاف لاعب الفريق الأبيض السابق.

معلومات عن يوسف أسامة نبيه

نستعرض أبرز المعلومات التي وردت حول يوسف أسامة نبيه، وفق حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وحديث تليفزيوني سابق لوالدته.

- ولد في عام 2000، أي يبلغ من العمر 24 عامًا.

- يلعب في صفوف نادي بيراميدز حاليًا، ونادي الزمالك سابقًا.

- احتفل بخطبته في عام 2023.

- زوجته تُدعى نوران صابر.

- لديه 3 أشقاء «زينة، ليلى، مالك».

- بدأ مسيرته الكروية في نادي الصيد، وهو في عمر 5 سنوات.

- لعب في عدة أندية منها: إنبي، أسوان.

- مركزه في الملعب مهاجم.

- يشبه شخصية والده، ويتخذه المثل الأعلى.

حفل زفاف يوسف أسامة نبيه

كان أبرز حضور حفل الزفاف في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، الفنان أحمد داش من الوسط الفني، وقائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، وقائد المنتخب الوطني سابقًا أحمد حسن، ولاعبي الأهلي السابقين محمد عمارة وشريف عبد الفضيل، وأشعل الحفل أوكا، وعصام كاريكا، فضلًا عن حضور أصدقاء «يوسف»، الذين أشعلوا الحفل أيضًا بالرقص معه، احتفالًا وفرحًة به.