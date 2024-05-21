كاف يفاجئ اتحاد الكرة ويصدم الأهلي والزمالك بسبب دوري الأبطال والكونفدرالية

كشفت تقارير مغربية، اليوم، عن أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن الموعد النهائي لتحديد الاتحادات المحلية لقائمة أنديتها المشاركة في المنافسات القارية بالموسم المقبل 2024-2025.

ووفقا لموقع «البطولة» المغربي، فإن لجنة المسابقات «كاف» حددت يوم 15 يونيو المقبل، كآخر موعد لتحديد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، لافتة إلى أن «كاف» طلب من الاتحادات المحلية ضرورة تحديد أسماء الأندية التي ستشارك في البطولتين خلال الموسم المُقبل، قبل التاريخ المحدد.

أزمة كبرى لرابطة الأندية المصرية بسبب قرار «كاف»

ويمثل قرار «كاف» أزمة كبرى لرابطة الأندية المصرية، بعد إعلان أحمد دياب، رئيس الرابطة، انتهاء الموسم الجاري في أغسطس المقبل، ما يجعل من الصعب تحديد هوية الأندية الـ4 المشاركة في البطولات القارية، قبل الموعد المحدد من قبل «كاف».

ومن المنتظر أن تخاطب رابطة الأندية المصرية، «كاف» لتأجيل إرسال أسماء الأندية المصرية المشاركة، وفي حال عدم الموافقة، سيجري اعتماد نتائج الدور الأول من الدوري المصري، لتحديد هوية المشاركين، مع إرسال الأسماء بعد انتهاء مباريات هذا الدور، ما يثير قلق قطبي الكرة المصرية، نظرا لتراجع نتائجهما خلال الموسم الجاري من البطولة.

يذكر أن الأهلي سيضمن المشاركة في النسخة المُقبلة من دوري أبطال أفريقيا، حال حصد اللقب هذا العام، عندما يواجه الترجي التونسي يوم السبت المُقبل، كما ضمن الزمالك أيضا مشاركته في بطولة كأس الكونفدرالية للموسم المُقبل، بصفته حامل للقب.