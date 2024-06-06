«الأرصاد» تحذر من رياح ساخنة تضرب البلاد تزامنا مع ذروة الموجة الحارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظاهرة جوية اليوم تحدث مع ذروة الموجة الشديدة الحرارة، والمتمثلة في عودة نشاط الرياح الشمالية الغربية والجنوبية أحيانا الساخنة على جميع محافظات ومدن الجمهورية، إذ تزيد الرياح الساخنة من الإحساس بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة بطقس اليوم.

كتل هوائية ورياح ساخنة

وأوضحت الأرصاد في تقرير صادر عنها، أنَّ الرياح الساخنة النشطة، تأتي في وقت متزامن مع هبوب كتل هوائية صحراوية شديدة السخونة في طقس اليوم وغدا الجمعة، وتتفاوت سرعاتها من مكان لآخر وفقًا للموقع الجغرافي، ولكنها غير مثيرة للرمال والأتربة، ولكنها تزيد الإحساس بحرارة الطقس الشديدة بدءا من شمال البلاد وحتى محافظات جنوب مصر.

سرعات الرياح في حالة الطقس اليوم

- سرعات الرياح اليوم على السواحل الشمالية الغربية، والقاهرة ومدن القناة والمحافظات الواقعة شمال وجنوب الوجه البحري بين 30 إلى 32 كيلومترًا في الساعة.

- رياح على وسط سيناء بسرعة 29 كيلومترًا في الساعة.

- جبال البحر الأحمر، ومحافظة جنوب سيناء 36 كيلومترا في الساعة.

- شمال ووسط وجنوب الصعيد بسرعة بين 33 إلى 34 كيلومترا في الساعة.