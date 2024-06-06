طقس محافظات الصعيد والبحر الأحمر اليوم.. الحرارة تقترب من 50 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار موجة الطقس شديدة السخونة على جنوب البلاد، وستكون ذروة الموجة شديدة الحرارة، اليوم، وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، إذ ستبدأ حدتها في الانكسار بداية من الاثنين المقبل على محافظات الجنوب.

وأشارت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، إلى أنّ تاثير الكتل الصحراوية شديدة الحرارة، ستستمر على محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، وتتراوح العظمى في الظل بين 42 و47 درجة وذلك لأول مرة منذ بداية فصل الربيع، إذ تقترب الحرارة من 50 درجة مئوية.

درجات الحرارة على شمال وسط الصعيد اليوم

ومن المتوقع أنّ تسجل درجات الحرارة على شمال وسط الصعيد اليوم، ما يلي:

الفيوم: الحرارة العظمى 41 الصغرى 21.

بني سويف: العظمى 42 الصغرى 21.

المنيا: العظمى 42 الصغرى 22.

أسيوط: العظمى 42 الصغرى 22.

سوهاج: العظمى 44 الصغرى 23.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة على محافظات جنوب الصعيد ما يلي:

قنا: العظمى 45 الصغرى 24.

الأقصر: العظمى 46 الصغرى 24.

أسوان: العظمى 47 الصغرى 22.

الوادي الجديد: العظمى 45 الصغرى 22.

أبو سمبل: العظمى 45 الصغرى 24.

درجات الحرارة على جنوب سيناء والبحر الأحمر اليوم

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر فتسجل التالي:

شرم الشيخ: العظمى 40 الصغرى 27.

الغردقة: العظمى 41 الصغرى 28.

سفاجا: العظمى 40 الصغرى 27.

مرسي علم: العظمى 40 الصغرى 28.

سيوة: العظمى 40 الصغرى 28.