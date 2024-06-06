تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات في شوارع القاهرة والجيزة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، تقريرا تليفزيونيا عن الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة.

الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

يشهد شارع صلاح سالم كثافات مرورية متقطعة على امتداد الطريق، وصولًا إلى تقاطع كوبري أكتوبر، ومستمرة حتى مستشفى العباسية، وتختفي عند محطة مترو الاستاد، كما تشهد منطقة الموسكي سيولة مرورية، ويُتوقع أن تشهد كثافات خلال الساعات المقبلة، وتوجد كثافات متقطعة في شارع رمسيس باتجاه العباسية، وصولًا إلى شارع خليفة المأمون بمصر الجديدة.

الحالة المرورية في محافظة الجيزة

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، يشهد شارع الهرم كثافات متقطعة حتى الجيزة وكذلك الأمر عند كوبري الروضة بالمنيل وصولًا إلى الملك الصالح.