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تفاصيل الحالة المرورية بالقاهرة الكبرى.. كثافات بكوبري أكتوبر وشارع الهرم 

كتب:

منتصر سليمان
08:41 ص | الأربعاء 29 مايو 2024
هالة الحملاوي، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»

هالة الحملاوي، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»

استعرضت هالة الحملاوي، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، صباح اليوم الأربعاء.

كثافات أعلى كوبري أكتوبر 

وقالت «الحملاوي»، إن كوبري أكتوبر يشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية، وشارع رمسيس يشهد كثافات مرورية تبدأ تقل تدريجيًا حتى منتصف كوبري غمرة.

ويشهد كوبري 15 مايو للمتجه الى المهندسين كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، كما ظهرت كثافات نسبية عند منطقة الوايلي وحتى كوبري الساحل.

وفي الأميرية والكورنيش من المظلات الى وسط البلد ظهرت كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، أما المتجه الى المؤسسة فقد ظهرت سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات.

أما في محافظة الجيزة، يشهد شارع الهرم كثافات مرورية تزداد مع ساعات الذروة، كما أن باقى شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ في حركة السيارات، كما ظهرت كثافات للمتجه الى كوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل ظهرت كثافات مرورية تبدأ من محطة المريوطية وحتى كوبري فيصل.

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بقلم منتصر سليمان