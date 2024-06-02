تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات وسيولة بسيطة في شوارع القاهرة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسني ودينا شرف، الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة وبعض المحافظات.

الكثافات النسبية في شوارع متفرقة

ويشهد ميدان عبدالمنعم رياض بعض الكثافات النسبية في شوارع متفرقة، وتشهد شوارع أخرى سيولة مرورية.

وتظهر كثافات مرورية على طريق الكورنيش من منطقة المظلات في اتجاه وسط البلد، كما يشهد الكورنيش المتجه لمنطقة المؤسسة بعض الكثافات البسيطة.

كثافات مرورية متحركة

وعلى كوبري أكتوبر نشهد كثافات مرورية متحركة تستمر حتى العباسية، كما يشهد شارع غمرة في اتجاه العباسية بعض السيولة المرورية، ويشهد محور النصر كثافات مرورية عند الوصول للمنصة.

وتظهر كثافات متوسطة في الاتجاه الآخر لمنطقة وسط البلد، ويشهد شارع بورسعيد من نزلة أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء بعض الكثافات المرورية.