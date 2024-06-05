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تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات في شوارع القاهرة والجيزة

كتب:

منار مجدي
08:50 ص | الأربعاء 05 يونيو 2024
الحالة المرورية

الحالة المرورية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي هالة الحملاوي ومحمد عبده جومانا ماهر، تقريراً تليفزيونياً عن الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

الحالة المرورية في محافظة القاهرة 

ويشهد كوبري أكتوبر بعض الكثافات المرورية عند منطقة رمسيس تقل مع الوصول إلى منتصف كوبري غمرة، كما يشهد كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين كثافات مرورية عند شارع بورسعيد ونزلة كوبري أكتوبر، ويشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

وتوجد كثافات نسبية عند الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية كما توجد كثافات نسبية ومتقطعة الكورنيش من المظلات.

الحالة المرورية في محافظة الجيزة

وأكّد التقرير أنَّ شارع الهرم به كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة، وأن هناك كثافات مرورية عند كوبري المعدني وشارع فيصل التي تبدأ من محطة المريوطية لحد كوبري فيصل، كما يشهد طريق  المحور القادم من أكتوبر كثافات مرورية.

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بقلم منار مجدي