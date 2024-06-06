جميلة عوض تحتفل بزفافها على المونتير أحمد حافظ الليلة

تحتفل الفنانة جميلة عوض الليلة، بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وذلك بعد أيام من عقد قرانها، وسط حضور عدد كبير من أصدقائها وأقاربها من بينهم الفنان عمرو يوسف الذي كان شاهدًا على عقد قرانهما.

مشاهد من عقد قران جميلة عوض

وشهد عقد القران حالة كبيرة من البهجة والفرحة، ومشاهد مؤثرة بين جميلة عوض ووالدها المخرج عادل عوض، ورقصا على طريقة «سلو» سويًا، ومازحته «جميلة» قائلة : «اتدرب علشان الفرح».

أعمال جمعت بين جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ

وشاركت جميلة عوض مع زوجها المونتير أحمد حافظ في عملين من قبل، كان أولهما فيلم هيبتا عام 2016 وشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، شيرين رضا، أحمد مالك، أحمد داود، دينا الشربيني، وفي عام 2017، جمعهما مسلسل لا تطفئ الشمس، من بطولة أمينة خليل، ريهام عبدالغفور، ميرفت أمين، محمد ممدوح، أحمد مالك، وآخرين.