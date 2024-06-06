تفاصيل الدراسة في معهد تكنولوجيا النقل بوردان.. إعاشة داخلية ووظائف بالسكة الحديد

أنشأت وزارة النقل، المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان على مساحة 150 فدانا، ويقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة «علمي رياضة» والثانوية الفنية نظام 3 سنوات شعبتي «الكهرباء والميكانيا»، ويتم ترشيح الطلاب عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وفقاً للحد الأدنى للقبول واجتياز الاختبارات المقررة.

مكونات المعهد من الداخل

ويعمل المعهد بنظام الإعاشة الداخلية، ويوفر إقامة فندقية وأنشطة رياضية وترفيهية ورعاية صحية متكاملة للطلاب، ويمنح درجة البكالوريوس في التخصص ويؤهل الخريجين للعمل بالسكة الحديد وقطاعات النقل ذات الصلة، وفق فيديو حديث للهيئة القومية لسكك حديد مصر، مؤكدة أن أحد الأولويات في المرحلة الحالية هي الارتقاء بالعنصر البشري من خلال رفع المستوى الفني والمهني بالتثقيف والتوعية والتدريب.

ويشتمل المعهد على مبنى إداري، و18 عمارة إسكان للطلاب، ومبنى تعليمي مكون من 46 فصلا و2 صالة رسم هندسي وغرفة كومبيوتر ومكتبة، ووحدة علاجية متكاملة خاصة بالمعهد، ومجمع الملاعب الرياضية والصالة المغطاة والنادي الاجتماعي.

كيفية التدريس بالمعهد

تتم عملية التدريس في المعهد وفق مجموعة من الآليات، حيث يبدأ اليوم بطابور الصباح وعدد من الأنشطة الرياضية، ثم تناول وجبة الإفطار وبعد ذلك تبدأ المحاضرات سواء العملية أو النظرية، وتدريب الطلاب نظريا باستخدام أحدث الأساليب وشرح وتدريب عملي بالمعامل، وتدريب الطلاب على محاكيات الجرارات بأنواعها، ومحاكي الإشارات الميكانيكية، كما يتم تدريب الطلاب على محاكي الإشارات الضوئية الحديثة.