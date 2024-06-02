أسعار خدمة حمل الحقائب وصناديق الأمانات في محطات السكة الحديد

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أسعار خدمة حمل الحقائب وصناديق أمانات للحقائب بالمحطات، موضحة أنّ الخدمة متوفر في عددٍ من محافظات القاهرة الكبرى والوجه القبلي كمرحلة أولى، ومن المقرر التوسع فيها خلال الفترة القريبة المقبلة بمختلف المحطات لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

أسعار خدمة حمل الحقائب

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، أسعار خدمة حمل الحقائب وصناديق أمانات للحقائب بالمحطات، وفق ما حددته السكة الحديد، وهي كالآتي:

- عربة حمل الحقائب دون شيال: 15 جنيهًا

- شنطة كبيرة أو صغيرة: 20 جنيهًا.

- كرتزنة: 20 جنيهًا.

- باله أو شوال: 50 جنيهًا.

أسعار خدمة الأمانات بالأمانات بالمحطات

- الساعة الأولى: 20 جنيهًا

- من بعد الساعة الأولى: 5 جنيهات

- 12 ساعة: 60 جنيهًا.

- يوم كامل «24 ساعة»: 100 جنيه.

تقديم الخدمة لجمهور الركاب

ونوهت الهيئة، بتخصيص كابينات بالمحطات لتقديم الخدمة لجمهور الركاب، موضحة أنّ الخدمة تأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير المنظومة وما تقدمه من خدمات لجمهور الركاب بصفة مستمرة.

وأكدت استمرار أعمال التطوير للمنظومة سواء القطارات من جرارات أو عربات أو تطوير نُظم الإشارات، فضلاً عن تطوير مختلف المحطات للوجهين البحري والقبلي.