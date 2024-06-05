رئيس «القومية للأنفاق» يكشف الجدوى الاقتصادية لمشروع القطار الكهربائي السريع

أكد الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر مخصصة لنقل الركاب والبضائع على حد سواء، مُشددا على أن جدوى المشروع لا تُقاس فقط بعدد الركاب أو سعر التذكرة.

أوضح جويلي أن الأهمية الحقيقية للشبكة تكمن في فوائدها الاقتصادية، إذ تُساهم في تحسين حركة نقل البضائع، وتسهيل التجارة، وتعزيز الربط بين مختلف المناطق في مصر، ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات.

وأشار في مؤتمر صحفي، إلى تقدم أعمال التنفيذ للمشروع، موضحا أن الشبكة تشتمل على ثلاثة خطوط، ويجر دراسة الخط الرابع من بورسعيد حتى الإسكندرية، لربط ميناء دمياط بجرجوب وسفاجا.

تصنيع عربات نقل بضائع مختلفة

وأشار جويلي، إلى أن وزارة النقل بصدد تصنيع عربات نقل بضائع مختلفة، مؤكداً أن إجمالي أطوال الشبكة 2000 كيلو متر، موضحا أن الخط الأول يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، إذ يمتد من السخنة إلى مطروح على ساحل البحر المتوسط بطول 675 كيلومتر، بعدد 21 محطة، والخط الثاني الذي يمتد بطول 1100 كيلو جنوبا حتى أبو سمبل بعدد 36 محطة، وبتنفيذه يتحقق مفهوم الشبكة حيث يتبادل الخدمة مع الخط الأول في حدائق أكتوبر، كما يتبادل الخدمة مع الخط الثالث بمحطة قنا، والذي يمتد بطول 225 كيلومتر بعدد 3 محطات.