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طرق الاشتراك في مبادرة القطار الكهربائي الخفيف لزراعة شجرة باسم الراكب

كتب:

كريم روماني
02:24 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
القطار الكهربائي ارشيفية

القطار الكهربائي ارشيفية

أطلقت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، والقطار الكهربائي الخفيف المعروف بقطار العاصمة، بالتعاون مع مبادرة «شجرها» برنامج «شجرة باسمك» بالتزامن مع يوم البيئة العالمي داخل محطات قطار العاصمة.

تحسين جودة الهواء في القاهرة

وحثت الشركة الركاب على استقلال قطار العاصمة والمساهمة في الحفاظ على بيئة خضراء وصحية، موضحة أنَّ البرنامج يقدم للركاب الدائمين لقطار العاصمة فرصة لزراعة شجرة مثمرة باسمهم والمساهمة في رفع الوعي بالاستدامة والمساعدة على تحسين جودة الهواء في القاهرة.

كيفية المشاركة

- مسح «الكيو آر كود» الموجود بالمحطات أو على متن القطارات.

- ملء النموذج برقم بطاقة الاشتراكات والبيانات المطلوبة.

- استخدام قطار العاصمة مرات أكثر.

يشار إلى أنَّه سيتمّ تكريم الراكب الأكثر استخدامًا لقطار العاصمة من كل محطة بزرع شجرة مثمرة باسمه كل شهر.

منع انبعاثات ضارة

وأشارت الشركة إلى أنَّه منذ بداية العام، ساهم ركاب قطار العاصمة في منع انبعاثات ضارة تقدر بـ1500 طن، وهذا يعادل ما تمتصه 240 ألف شجرة من هذه الانبعاثات.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.