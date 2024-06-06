في اليوم العالمي للغة الروسية.. 4 تطبيقات تضمن لك التعلم بسرعة

تعلم اللغات من المهارات الأساسية للشباب عند التقديم على الوظائف المختلفة،وأيضًا تساعدهم على تعلم ثقافات البلاد المختلفة خاصة في حالة السفر للخارج سواء للسياحة أو للعمل، وتعد اللغة الروسية من أشهر 8 لغات على مستوى العالم وأكثرها استخدامًا، إذ خصصت الأمم المتحدة يوم 6 يونيو من كل عام، ليكون يومًا عالميًا لها.

اليوم العالمي للغة الروسية

يحتفل العالم، باليوم العالمي للغة الروسية في 6 يونيو، الذي يوافق الذكرى السنوية لميلاد الشاعر الروسي ألكساندر بوشكن، في إطار جهودها بإثراء البلاد باللغات والثقافات المختلفة، وفق الموقع الرسمي لـ«الأمم المتحدة».

وهناك عديد من التطبيقات المجانية التي يمكن الاعتماد عليها لتعلم اللغة الروسية، ومتوفرة على متجري «جوجل بلاي» و«أبل ستور»، بحسب موقع المنح الدراسية «STUDYSHOOT».

تطبيق Duolingo

يعتمد على تعلم اللغة الروسية بشكل مرح من خلال الصوت والصورة والأمثال، ويضمن لك مفتاح لغوي زاخر بالكلمات الروسية.

تطبيق Babbel

يقدم نصائح لتحسين مهارات التحدث باللغة الروسية، ويعتمد على استعراض القواعد الأساسية للنطق.

تطبيق Russian alphabet

يساهم في تحسين لغتك في وقت قياسي، كما يقدم لك فكرة ممارسة الكتابة إذ يعتمد على تعليم القارئ كيفية استخدام مفردات والتعبيرات الروسية وإجراء المحادثات.

تطبيق Russian For Everyone

يتيح كتبا تعليمية عن اللغة الروسية ويساعد على فهم سياق الحديث في الحياة اليومية العادية، وتصحيح الأخطاء التي يقع فيها متحدثو اللغة.

مميزات تعلم اللغة الروسية

تعلم اللغة الروسية يحمل العديد من المميزات: