كل ما تود معرفته عن برنامج الترجمة في اللغة الروسية بـ«ألسن عين شمس»

كشفت الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن جامعة عين شمس، عن تفاصيل الدراسة ببرنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الروسية، موضحة أن قسم اللغة الروسية بكلية الألسن الذي أنشأ في أكتوبر 1957 يعد أقدم قسم ويمتلك مدرسة علمية للغة الروسية على مستوى مصر والعالم العربي ويعتبر مدرسة عريقة في مجال تدريس اللغة الروسية وآدابها ما يميزه عن بقية الأقسام المناظرة في الجامعات الأخرى.

البرنامج يعمل بنظام الساعات المعتمدة

وأضافت عميدة الكلية لـ«الوطن»، أن البرنامج بنظام الساعات المعتمدة وتم بدء الدراسة فيه من العام الجامعي 2020-2021 ويهدف إلى إعداد كوادر محترفة في الترجمة المتخصصة تكون قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي سواء في مجال الترجمة التحريرية أو الشفهية.

الخطة الدراسية للبرنامج

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد، أن الخطة الدراسية لبرنامج الترجمة تجمع بين المقررات النظرية والتطبيقات والتدريبات العلمية في مجالات الترجمة السياسية والاقتصادية والعلمية والأدبية التي تؤهل الطالب لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل في هذا التخصص.

وأوضحت أن عدد ساعات البرنامج المعتمدة المطلوبة لنيل درجة الليسانس في الترجمة المتخصصة تبلغ 144 ساعة مقسمة على أربع سنوات وتتضمن المقررات الدراسية مقررات الجامعة التي تهدف إلى توسيع مدارك الطالب وثقافته في مختلف النواحي المعرفية ومقررات الكلية التي تهدف إلى تنمية معارف الطالب في اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية أي اللغة الإنجليزية ومقررات التخصص التي تحدد في السنوات الدراسية المختلفة وفقاً لأسس علمية وموضوعية.

شروط القبول بالبرنامج

وعن شروط القبول بالبرنامج، قالت الدكتورة سلوى رشاد، إن شروط القبول تتمثل في اجتياز المقابلة الشخصية، مؤكدة أن المصروفات الدراسية لبرامج الكلية المميزة تصل لحوالي 32 ألف جنيه، لافته إلى أن كلية الألسن تقدم مجموعة من البرامج المميزة التي تؤهل الطلاب لسوق العمل خاصة وأنها رائدة في مختلف التخصصات العلمية.