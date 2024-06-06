خبير سياحي: مرسى علم تضم تجربة غوص فريدة من نوعها

أكد الدكتور عاطف عبداللطيف، خبير سياحي، أن مصر تشهد تنوعا كبيرا في السياحة، إذ انتعشت السياحة في الغردقة ومرسى علم ودهب، لاحتوائها على أماكن ذات إمكانيات رائعة، وبها كل المتطلبات التي يهتم بها الزائر.

شواطئ خلابة رائعة

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة دي إم سي، إن مرسى علم تضم شواطئ خلابة رائعة، وبها أكثر من 3000 نوع من الأحياء البحرية، من أسماك وطبيعية وشعب مرجانية.

مميزات مرسى علم

وأشار إلى أن مرسى علم هوالمكان الوحيد في العالم الذي يمكن الغطس فيه من الشاطئ دون ركوب سفينة، ونرى أن هذه المدينة أفضل الشعاب المرجانية، موضحا أن الغردقة، ومرسى علم، والقصير، وسفاجا، وحتى حلايب، وشلاتين، وبها شواطئ مميزة.