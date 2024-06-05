أدعية الحج بالترتيب بداية من الإحرام.. «اللهم اجعله سعيا مشكورا»

يكثر المسلون خلال أداء مناسك الحج على الإكثار من ترديد الدعاء، لما له من فضل عظيم وثواب كبير، وأملا في الخروج من الحج بأكبر حصيلة من الحسنات والعمل الصالح، إلا أن البعض قد لا يعلم أدعية الحج بالترتيب بداية من الإحرام، وهو ما يستعرضه هذا التقرير وفقا لما جاء عبر دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية.

أدعية الحج بالترتيب بداية من الإحرام

ويقدم التقرير التالي أدعية الحج بالترتيب بداية من الإحرام، وهى كالتالي:

دعاء الحج

عندما يبدأ الحاج بالإحرام وينوي الحج، يقول: «لبيك اللهم حجاً»، وإن كان قارناً يقول في دعاء الحج: «لَبَّيك اللَّهُمَّ حَجًّا وعُمرةً معًا»، ويسن للحاج أن يشرع بالتلبية، فيقول: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، لك والملك، لا شريك لك».

دعاء لبس الإحرام

«اللهم إني أريد العمرة (أو الحج أو الاثنين معاً) فيسرها لي وتقبلها مني، نويت العمرة/ الحج (أو يقول نويت العمرة والحج) وأحرمت بها لله تعالى فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني».

دعاء الذهاب للحج

هناك أكثر من صيغة يمكن ترديدها في دعاء الذهاب للحج منها التالي:

- اللهم ارزقني الجنة بغير حساب.

- اللهم اجعله حجًا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور.

- اللهم قني عذاب النار يوم تبعث عبادك.

- رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني وأخلف علي كل غائبة لي منك بخير.

دعاء الحج عند الطواف

يسن للحاج أن يبدأ الطواف بالتكبير؛ حيث روى الصحابي -عبدالله بن عباس- رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم طافَ بالبيتِ وهو على بعيرٍ، كلَّما أَتَى على الرُّكْنِ أشارَ إليهِ بشيٍء في يدهِ وكَبَّرَ»، ويردد ما تيسير من الدعاء.

دعاء الحجر الأسود

يقول الحاج عند استلام الحجر الأسود أول الطواف: «بسم الله، والله أكبر» وإن زاد: «اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم» فلا حرج في ذلك.

دعاء السعي

الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكَ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، «ثلاث مرات».

دعاء يوم عرفة

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير».

دعاء رمي الجمارات

«بسم الله، والله أكبر، رغما للشيطان وحزبه وإرضاء للرحمن».

دعاء طواف الوداع

«رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حسنة وفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».