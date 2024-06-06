بعد التوقف المؤقت.. إسعاد يونس تستأنف تصوير مشاهدها في مسلسل تيتا زوزو

تواصل الفنانة إسعاد يونس تصوير أحدث أعمالها وهو مسلسل تيتا زوزو، الذي سيعرض في موسم الأوف سيزون، وهو الموسم الذي يكون بعد شهر رمضان من كل عام، وتم تصوير أسبوعين من المسلسل بعد توقف فترة بسبب انشغال أبطاله بتصوير أعمالهم الرمضانية.

تفاصيل أحداث مسلسل تيتا زوزو

وكشف مصدر داخل العمل في تصريحات لـ«الوطن»، أن أبطال مسلسل تيتا زوزو يواصلون تصوير مشاهدهم داخل الديكور الرئيسي للعمل في منطقة أكتوبر، حيث تجسد الفنانة إسعاد يونس شخصية تدعى «اعتزاز»، ويتم تلقيبها بـ«زوزو»، وتعمل وكيل وزارة الزراعة وتحارب الفساد؛ مما يعرضها للعديد من المشكلات، كما تناقش خلال المسلسل الألفة والتوحد مع جيرانها الأقباط.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو من بطولة إسعاد يونس، محمود البزاوي، محمد الكيلاني، حمزة العيلي، مصطفى غريب، مجدي بدر، وآخرين، من تأليف تأليف محمد عبدالعزيز، ومن إخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه فى اطار درامي مكون من 30 حلقة.

وكان آخر أعمال إسعاد يونس مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل كامل العدد +1، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي عن الأسرة والعلاقات الاجتماعية والعاطفية.