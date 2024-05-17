إسعاد يونس: إقبال كبير على إعادة عرض فيلم «زهايمر» لعادل إمام في الدول العربية

روت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، ذكرياتها مع الفنان عادل إمام، تزامنًا مع عيد ميلاده، قائلة: «حبيب القلب والعمر كله، وتشرفت بإني عرفته من زمان أوي، بطريقة غريبة، حيث كنت في كلية السياحة وكنت الصديقة المقربة لمدام هالة معي في الفصل».

وأضافت «يونس»، في مكالمة خلال تغطية قناة DMC لذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام: «كنت على خط تماس مع حياته وأعماله، واشتغلت معاه في أفلام غاوي مشاكل، والمتسول، وشعبان تحت الصفر، وأمهات في المنفى، ويعقوبيان».

وعن إعادة عرض فيلم «زهايمر» في دور العرض، أوضحت: «في الدول العربية حدث إقبال كبير حيث يعرض في 92 شاشة في العالم العربي، والإقبال على الفيلم رائع».

وتابعت: «بتمنى له أنه يكون رايق وجميل ومبسوط، وعارفة إنه دلوقتي عاوز يلعب مع العيال، وأنا من أنصار اللعب مع الأحفاد، وعادل إمام في الشغل جاد».