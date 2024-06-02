إيمان يوسف تكشف تفاصيل مشاركتها مع إسعاد يونس في مسلسل «تيتا زوزو»

عاد أبطال مسلسل «تيتا زوز»، من بطولة النجمة إسعاد يونس، لاستئناف تصوير المسلسل، بعدما انتهاء الموسم الرمضاني، وانشغال أبطاله بتصوير أعمال درامية خلاله، ومن المقرر عرضه في موسم «الأوف سيزون» المقبل.

مسلسل تيتا زوزو

وكشفت الفنانة إيمان يوسف، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تفاصيل تعاونها مع الفنانة إسعاد يونس فى المسلسل، مشيرة إلى أنّها تجسد شخصية تدعي «ريناد»، وهي الصديقة المقربة لها، موضحة أنّ 90% من مشاهدها تجمعها مع الفنانة إسعاد يونس، والتي وصفتها بـ«الأم الحنونة».

أبطال مسلسل «تيتا زوزو»

مسلسل «تيتا زوزو» من بطولة إسعاد يونس، محمد الكيلاني، محمود البزاوي، مجدي بدر، حمزة العيلي، مصطفى غريب، مجدي بدر وآخرين، من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد عبدالعزيز، وإنتاج سينرجي، ويتضمن 30 حلقة.

وكان آخر أعمال إسعاد يونس مشاركتها في مسلسل «كامل العدد +1» فى الموسم الرمضاني الماضي، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشاركت في بطولته عدة فئات عمرية مختلفة من الشباب.